17 апреля. Mossovetinfo.ru – Работу базовой станции «Билайна» в Москве приостановили на 40 суток. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.



Базовая станция функционирует по адресу : ул. Трофимова, д. 25 (ЮВАО). После жалоб от местных жителей было установлено, что оборудование базовой станции «Билайн» № 17475 функционирует при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам проектной документации по оборудованию базовой станции.



Был составлен административный протокол, после чего суд постановил приостановить деятельность станции на 40 суток.