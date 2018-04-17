17 апреля. Mossovetinfo.ru – Работу базовой станции «Билайна» в Москве приостановили на 40 суток. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
Базовая станция функционирует по адресу : ул. Трофимова, д. 25 (ЮВАО). После жалоб от местных жителей было установлено, что оборудование базовой станции «Билайн» № 17475 функционирует при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам проектной документации по оборудованию базовой станции.
Был составлен административный протокол, после чего суд постановил приостановить деятельность станции на 40 суток.
23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание
22:45 Город (Москва и область) Суд приостановил работу базовой станции «Билайна» в Москве на 40 суток
19:35 В России Решение о блокировке Telegram обжаловано в Мосгорсуде
18:34 Общество Похолодание ждет Москву в конце недели
17:13 Общество В офисах «Мои документы» теперь можно узнать о задолженностях
23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание
11:23 Город (Москва и область) Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев
14:30 Власть Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»
10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии
19:46 Власть Голосование на московских выборах будет продлено до 22 часов
18:00 Общество Центры госуслуг «Мои Документы» обновили графики средней загрузки
15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России
08:34 Город (Москва и область) Ежегодный мотопарад пройдет в Москве 5 мая