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Город (Москва и область)     17.04.2018 22:45

Суд приостановил работу базовой станции «Билайна» в Москве на 40 суток

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Теги:  Роспотребнадзор  Билайн  сотовая связь 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Работу базовой станции «Билайна» в Москве приостановили на 40 суток. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Базовая станция функционирует по адресу : ул. Трофимова, д. 25 (ЮВАО). После жалоб от местных жителей было установлено, что оборудование базовой станции «Билайн» № 17475 функционирует при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам проектной документации по оборудованию базовой станции.

Был составлен административный протокол, после чего суд постановил приостановить деятельность станции на 40 суток.


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Теги: 
Роспотребнадзор  Билайн  сотовая связь 

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