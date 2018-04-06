6 апреля. Mossovetinfo.ru – Текущий ремонт дорог начнется в Москве 9 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Всего в этом году планируется отремонтировать свыше 17 миллионов квадратных метров асфальта.
Особое внимание специалисты уделят ремонту объектов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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