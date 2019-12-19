19 декабря. Mossovetinfo.ru – В среду, 18 декабря температура воздуха в Москве побила абсолютный рекорд для этого дня, установленный в 1886 году, сообщает центр погоды «Фобос».
Сообщается, что к 20:00 воздух в Москве прогрелся до +5,4°. Это выше показателя 18 декабря 1886 года, когда столбики термометров в Москве поднялись до +5,3°.
По прогнозам синоптиков, аномально теплая погода сохранится в Москве и в четверг, 19 декабря.
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