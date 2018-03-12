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Город (Москва и область)     12.03.2018 08:55

Температура воздуха в Москве поднимется 12 марта до нули градусов

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Теги:  погода  Москва  Московская область  Подмосковье 

12 марта. Mossovetinfo.ru - Воздух в Москве в понедельник прогреется до 0 градусов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха в столице 0…-2°, по области -4…+1°. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
погода  Москва  Московская область  Подмосковье 

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