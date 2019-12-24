24 декабря. Mossovetinfo.ru – Температурный рекорд установлен в Москве в понедельник, 23 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное Метеобюро.
К 20:00 температура воздуха на метеостанции ВДНХ поднялась до 6,2 градуса, установив рекорд за все 140 лет наблюдений. Предыдущий рекорд был установлен 23 декабря 2015е года.
Это уже третий температурный рекорд, установленный в текущем декабре. Ранее рекордные температуры были зафиксированы 18 и 19 декабря.
Сообщается, что с начала декабря средняя температура превышает норму на 6,5 градуса. Средняя температура с начала года выше нормы на 2,7 градуса.
По прогнозам синоптиков, аномальное тепло сохранится в Москве во вторник, 24 декабря. Возможно установление еще одного температурного рекорда.
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