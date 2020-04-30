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Город (Москва и область)     30.04.2020 16:06

Тоннель от станции метро «Лианозово» до станции «Физтех» пройдет под землей

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Теги:  метро  строительство  станция Физтех 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – Перегонный тоннель Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Лианозово» до станции «Физтех» будет построен под землей, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Как сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев, рассматривалось два варианта строительства перегона – подземный, и надземный. В результате было решено строить перегон под землей.

Строительство подземного тоннеля позволяет сэкономить на перекладке коммуникаций – нет необходимости перекладывать магистральные газопровод и водопровод. Кроме того, при строительстве подземного тоннеля нет необходимости перекрывать дорожное движение. Таким образом будут минимизированы неудобства для местных жителей и автомобилистов.

Станцию «Физтех» планируется открыть для пассажиров после 2023 года. Протяженность перегона между станциями «Лианозово» и «Физтех» составит 2,2 километра.


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Карта места

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Теги: 
метро  строительство  станция Физтех 

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