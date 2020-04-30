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Город (Москва и область)
30.04.2020, 17:23
Волонтеры в Москве смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом и парковками
30 апреля. Mossovetinfo.ru – Волонтерам в Москве предоставят право бесплатного проезда на общественном транспорте и право бесплатной парковки, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы....
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Город (Москва и область)
30.04.2020, 16:27
В Подмосковье ношение медицинской маски при выходе из дома станет обязательным - Воробьев
30 апреля. Mossovetinfo.ru – В Подмосковье ношение медицинской маски при выходе из дома станет обязательным, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По словам губернатора, он ...
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Город (Москва и область)
30.04.2020, 16:06
Тоннель от станции метро «Лианозово» до станции «Физтех» пройдет под землей
30 апреля. Mossovetinfo.ru – Перегонный тоннель Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Лианозово» до станции «Физтех» будет построен под землей, сообщается на официальном сайте Стройкомплекс...