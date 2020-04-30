30 апреля. Mossovetinfo.ru – Перегонный тоннель Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Лианозово» до станции «Физтех» будет построен под землей, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Как сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев, рассматривалось два варианта строительства перегона – подземный, и надземный. В результате было решено строить перегон под землей.



Строительство подземного тоннеля позволяет сэкономить на перекладке коммуникаций – нет необходимости перекладывать магистральные газопровод и водопровод. Кроме того, при строительстве подземного тоннеля нет необходимости перекрывать дорожное движение. Таким образом будут минимизированы неудобства для местных жителей и автомобилистов.



Станцию «Физтех» планируется открыть для пассажиров после 2023 года. Протяженность перегона между станциями «Лианозово» и «Физтех» составит 2,2 километра.