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Город (Москва и область)     25.11.2020 15:34

ТПУ «Выхино» ждёт обновление

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Теги:  ТПУ  Выхино  обновление  строительство  благоустройство 

25 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве проведут масштабное обновление транспортно-пересадочного узла «Выхино», сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.

В ходе работ будет построен надземный конкрос, из которого пассажиры смогут попасть в метро, на железнодорожную станцию и к остановкам общественного транспорта, а также безопасно перейти через Северо-Восточную хорду.

Конкорс будет оснащен лифтами и пандусами для маломобильных пассажиров, широкими лестницами, возле него построят многоуровневый паркинг.

Кроме того, возле ТПУ проведут благоустройство территории, обновят освещение, заменят остановки общественного транспорта, организуют велопарковки, пункты проката велосипедов и самокатов.

При этом, в ходе работ станция метро «Выхино» продолжит работать в обычном режиме.


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Карта места

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Теги: 
ТПУ  Выхино  обновление  строительство  благоустройство 

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