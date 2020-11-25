25 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве проведут масштабное обновление транспортно-пересадочного узла «Выхино», сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.



В ходе работ будет построен надземный конкрос, из которого пассажиры смогут попасть в метро, на железнодорожную станцию и к остановкам общественного транспорта, а также безопасно перейти через Северо-Восточную хорду.



Конкорс будет оснащен лифтами и пандусами для маломобильных пассажиров, широкими лестницами, возле него построят многоуровневый паркинг.



Кроме того, возле ТПУ проведут благоустройство территории, обновят освещение, заменят остановки общественного транспорта, организуют велопарковки, пункты проката велосипедов и самокатов.



При этом, в ходе работ станция метро «Выхино» продолжит работать в обычном режиме.