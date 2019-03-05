5 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение провести 13 и 20 апреля традиционные городские субботники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Собянин напомнил, что в 2019 году исполняется 100 лет со дня первого московского субботника, и отметил, что если на первый субботник вышли всего 15 человек, то в настоящее время на уборку города выходит до 3 миллионов человек.
Собянин также отметил, что работы по приведению города в порядок будут проходить в течение всего апреля. Планируется освежить фасады домов, обновить дорожную разметку и убрать скопившийся за зиму мусор.
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