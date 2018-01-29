29 января. Mossovetinfo.ru – Транспортный комплекс Москвы рассказал о загруженности на дорогах столицы утром в понедельник.



Наибольшие затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на Ярославском, Каширском и Ленинградском шоссе, Волгоградском проспекте и Люблинской улице.



МКАД загружен на востоке внешней и юге внутренней стороны. Низкие скорости на ТТК зафиксированы на севере по внешней стороне.