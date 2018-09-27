Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     27.09.2018 09:57

Трех слонят из Мьянмы привезут в «Уголок дедушки Дурова»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  животные в городе  театры  Уголок дедушки Дурова 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Трех слонят, подаренных России правительством Мьянмы, к середине декабря привезут в Москву и подарят театру «Уголок дедушки Дурова», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу театра.

Слонята были подарены нашей стране в знак дружбы, а также в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами.

В театре сообщили, что возраст слонят составляет около 4 лет. После обучения их планируют использовать в представлениях театра. Сейчас в «Уголке дедушки Дурова» есть один взрослый слон.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
животные в городе  театры  Уголок дедушки Дурова 

Возврат к списку

Лента новостей

10:53 Город (Москва и область) Детский горнолыжный склон появится на западе Москвы

10:35 Происшествия На Казанском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

10:23 В России Каждый шестой дом в России отремонтирован в рамках программы капремонта

09:57 Город (Москва и область) Трех слонят из Мьянмы привезут в «Уголок дедушки Дурова»

09:43 Власть Москва попросила у правительства РФ 770 млрд рублей на московский транспортный узел - СМИ

Актуальные материалы

18:31 Город (Москва и область) Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район»

10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками

09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина

08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента

12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет

14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы

13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru