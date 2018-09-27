27 сентября. Mossovetinfo.ru – Трех слонят, подаренных России правительством Мьянмы, к середине декабря привезут в Москву и подарят театру «Уголок дедушки Дурова», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу театра.



Слонята были подарены нашей стране в знак дружбы, а также в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами.



В театре сообщили, что возраст слонят составляет около 4 лет. После обучения их планируют использовать в представлениях театра. Сейчас в «Уголке дедушки Дурова» есть один взрослый слон.