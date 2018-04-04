4 апреля. Mossovetinfo.ru – Открытые в марте станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро на 40 процентов снизили нагрузку на «Петровско-Разумовскую», которая ранее была конечной. Об этом сообщается на портале правительства столицы.



Пассажирское движение 22 марта запустили на станциях метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Новыми станциями пользуется около 53 тысяч пассажиров каждый будний день.