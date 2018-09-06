Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     06.09.2018 16:53

Три новые зоны отдыха у воды появятся в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  зоны отдыха  отдых на воде  строительство 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Три новые зоны отдыха у воды появятся на Западе и Северо-Западе Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Новые зоны отдыха появятся на территориториях, которые нуждаются в благоустройстве. Одна зона отдыха появится в районе Карамышевской набережной от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда, вторая зона отдыха будет создана под Шелепихинским мостом, и третья – на участке между Белорусским и Дорогомиловским мостами.

Решение о создании новых зон отдыха было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы. На территории новых зон отдыха будут сохранены зеленые зоны, а также появятся условия для комфортного отдыха.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
зоны отдыха  отдых на воде  строительство 

Возврат к списку

Лента новостей

16:53 Город (Москва и область) Три новые зоны отдыха у воды появятся в Москве

16:31 Город (Москва и область) Северо-Восточную хорду продлят за МКАД

15:22 Общество Москвичей к «дачным» избирательным участкам будут подвозить на бесплатных автобусах

14:48 Власть Кремль отвергает все обвинения по «делу Скрипалей» - Песков

14:32 Другое Названы богатейшие семьи России

Актуальные материалы

10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября

13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство

12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре

19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей

07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города

07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов

07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru