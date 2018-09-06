6 сентября. Mossovetinfo.ru – Три новые зоны отдыха у воды появятся на Западе и Северо-Западе Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Новые зоны отдыха появятся на территориториях, которые нуждаются в благоустройстве. Одна зона отдыха появится в районе Карамышевской набережной от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда, вторая зона отдыха будет создана под Шелепихинским мостом, и третья – на участке между Белорусским и Дорогомиловским мостами.



Решение о создании новых зон отдыха было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы. На территории новых зон отдыха будут сохранены зеленые зоны, а также появятся условия для комфортного отдыха.