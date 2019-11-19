19 ноября. Mossovetinfo.ru – Три школы и три детских сада будут построены в районе Выхино-Жулебино в рамках программы реновации жилья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.



В микрорайоне 28БВ будет построена школа на 400 мест с детским садом на 200 мест. В микрорайоне 136 будет построен детский сад на 300 мест, кроме того, на территории действующей школы построят учебный корпус на 300 мест. В новом квартале на месте микрорайонов 137 и 138 будет построена школа на 400 мест и детский сад на 150 мест.



Княжевская также сообщила, что помимо новых детских и спортивных площадок, который будут построены в новых кварталах по реновации, имеющиеся детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха, которые расположены возле домов, не вошедших в программу реновации, будет благоустроены в соответствии с современными требованиями.