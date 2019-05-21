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Город (Москва и область)     21.05.2019 16:29

Три станции фиолетовой линии метро закроют в субботу, 25 мая

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Теги:  метро  метрополитен 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют для пассажиров в субботу, 25 мая, сообщается на официальном транспортном портале Москвы.

Станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» закроют для подготовки к открытию участка новой Некрасовской линии.

Поезда по Таганско-Краснопресненской линии будут ходить от станции «Планерная» до станции «Выхино». Для пассажиров будет запущен компенсационный автобусным маршрут КМ с остановками возле закрытых станций.

В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в воскресенье, 26 мая.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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