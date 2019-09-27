27 сентября. Mossovetinfo.ru – Цифровая платформа для туристов, которая будет включать в себя сайт и мобильное приложение, будет запущена в Москве в 2020 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения отеля Pentahotel в реконструированном доме-«книжке» на Новом Арбате.
По словам Собянина, новая платформа Russpass, которая разрабатывается совместно правительством Москвы и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, соберет вместе городские сервисы, услуги и культурные достопримечательности. Она поможет туристам спланировать свое путешествие, построить маршруты, забронировать номера в отелях, купить авиабилеты и сделает путешествие более комфортным. Кроме того, в перспективе с помощью новой платформы иностранные туристы смогут оформлять электронные визы.
Сервис будет доступен на шести языках, также будет работать круглосуточная служба поддержки.
Мэр Москвы отметил, что доходы городского бюджета от туризма превышают 120 миллиардов рублей в год, что является хорошим подспорьем экономике Москвы.
15:41 Город (Москва и область) Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Цифровая платформа для туристов будет запущена в Москве в 2020 году
14:16 Город (Москва и область) У МКАД появится станция метро
14:04 В России Роспотребнадзор с 1 по 15 октября проведет горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ
13:16 Город (Москва и область) Как изменится схема движения в районе Дорогомилово после благоустройства
21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019
21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах
19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы
18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва