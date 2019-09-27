27 сентября. Mossovetinfo.ru – Цифровая платформа для туристов, которая будет включать в себя сайт и мобильное приложение, будет запущена в Москве в 2020 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения отеля Pentahotel в реконструированном доме-«книжке» на Новом Арбате.



По словам Собянина, новая платформа Russpass, которая разрабатывается совместно правительством Москвы и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, соберет вместе городские сервисы, услуги и культурные достопримечательности. Она поможет туристам спланировать свое путешествие, построить маршруты, забронировать номера в отелях, купить авиабилеты и сделает путешествие более комфортным. Кроме того, в перспективе с помощью новой платформы иностранные туристы смогут оформлять электронные визы.



Сервис будет доступен на шести языках, также будет работать круглосуточная служба поддержки.



Мэр Москвы отметил, что доходы городского бюджета от туризма превышают 120 миллиардов рублей в год, что является хорошим подспорьем экономике Москвы.