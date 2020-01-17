17 января. Mossovetinfo.ru – Цифровизация должна кратно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, заявила в ходе Ассамблеи «Здоровая Москва» заммэра столицы Анастасия Ракова.
«Очевидна назревшая необходимость кардинальных изменений в плане цифровизации и в отрасли здравоохранения. Мы – управленцы, врачи, пациенты – хотим, чтобы современные технологии давали нам такие решение, которые позволили бы нам кратно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, реально повысить производительность труда, упростить получение услуг для комфорта пациента», - сказала Ракова.
Заммэра обозначила пять последовательных шагов, по созданию цифровой среды в сфере здравоохранения: подготовка информационной инфраструктуры, внедрение единых стандартов обмена данными между учреждениями, сбор медицинских данных в цифровом виде, реализация интеллектуальных решений в масштабах всего города и налаженная коммуникация с разработчиками.
Ракова отметила, что в Москве есть все необходимые условия для реализации проектов цифровизации в области здравоохранения, но вместе с тем обратилась к компаниям-разработчикам с предложением активнее проявлять себя. По словам Раковой, разработчики могут сформировать качественный масштабный продукт только в партнерстве с государством и властями города, а также отметила, что городские власти, в свою очередь, готовы услышать разработчиков и адаптироваться.
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