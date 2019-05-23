23 мая. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения предупредил москвичей о том, что в вечернее время на дорогах Москвы, особенно в центре города ожидаются осложнения дорожного движения, предупреждение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.



Затруднения вызваны целым рядом причин: на ряде улиц проходят дорожные работы и работы по благоустройству, введены и другие ограничения, кроме того, дорожную ситуацию осложняют грозовые дожди.



Москвичам рекомендуют пользоваться для поездок по городу метро и наземным общественным транспортом, или отложить поездки на период после 21:00.