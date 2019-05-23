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Город (Москва и область)     23.05.2019 16:31

ЦОДД предупредил москвичей о затруднениях на дорогах в вечернее время

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Теги:  ЦОДД  предупреждение 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения предупредил москвичей о том, что в вечернее время на дорогах Москвы, особенно в центре города ожидаются осложнения дорожного движения, предупреждение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.

Затруднения вызваны целым рядом причин: на ряде улиц проходят дорожные работы и работы по благоустройству, введены и другие ограничения, кроме того, дорожную ситуацию осложняют грозовые дожди.

Москвичам рекомендуют пользоваться для поездок по городу метро и наземным общественным транспортом, или отложить поездки на период после 21:00.


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Теги: 
ЦОДД  предупреждение 

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