23 мая. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения предупредил москвичей о том, что в вечернее время на дорогах Москвы, особенно в центре города ожидаются осложнения дорожного движения, предупреждение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.
Затруднения вызваны целым рядом причин: на ряде улиц проходят дорожные работы и работы по благоустройству, введены и другие ограничения, кроме того, дорожную ситуацию осложняют грозовые дожди.
Москвичам рекомендуют пользоваться для поездок по городу метро и наземным общественным транспортом, или отложить поездки на период после 21:00.
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