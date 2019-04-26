26 апреля. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения в своем микроблоге в Twitter предупредил об ожидающихся в Москве во второй половине дня «дачных» пробках.



Водителям рекомендовано выезжать за город до 15:00 или после 21:00, когда загруженность дорог спадет. Также рекомендовано перенести поездку на утро субботы.