Другие материалы
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Город (Москва и область)
26.04.2019, 10:27
ЦОДД предупредил о «дачных» пробках в Москве 26 апреля
26 апреля. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения в своем микроблоге в Twitter предупредил об ожидающихся в Москве во второй половине дня «дачных» пробках. Водителям рекоменд...
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Город (Москва и область)
26.04.2019, 09:21
Пригородные электрички в Москве переведут на летний режим работы до 31 мая
26 апреля. Mossovetinfo.ru – Все пригородные электрички Центральной пригородной пассажирской компании переведут на летний режим работы до 31 мая, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ЦП...
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Город (Москва и область)
26.04.2019, 08:30
Популярность бесплатного Wi-Fi в парках Москвы за год выросла вдвое
26 апреля. Mossovetinfo.ru – Более чем вдвое выросла популярность бесплатного Wi-Fi в московских парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. В апреле посетители пар...