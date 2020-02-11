11 февраля. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения считает, что необходимо снизить нештрафуемый порог превышения скорости, сообщил глава ЦОДД Михаил Кизлык в интервью порталу Autonews.



По словам Кизлыка, сейчас с учетом нештрафуемого порога превышения скорости в 20 км/ч, автомобилисты могут разгоняться в городах до 80 километров в час. В такой ситуации при ДТП риск летального исхода для пешехода составляет 60%. А если взять улицы, где разрешенная скорость составляет 80 километров в час, то водители могут разгоняться на таких улицах до 100 километров в час и у пешехода практически не остается шансов выжить в случае ДТП.



Кизлык также заявил, что по расчетам экспертов снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч повышает шансы пешеходов на жизнь при аварии на 10%, а снижение до 5 км/ч – на 15%.



Глава ЦОДД также отметил, что штрафы за превышение скорости в России – одни из самых низких в Европе. С учетом скидки за превышение скорости на 20-40 км/ч придется заплатить штраф всего в 250 рублей. По мнению Кизлыка, лихачей необходимо наказывать более строго. Также, глава ЦОДД призвал повысить штрафы и за другие нарушения ПДД, такие как выезд на встречную полосу или проезд на красный сигнал светофора.



Ранее с предложением существенно повысить штрафы для автомобилистов выступил Минюст. Однако премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предлагаемые Минюстом новые штрафы непосильны для автомобилистов.