28 декабря. Mossovetinfo.ru – Москвичей в четверг 28 декабря ожидает пасмурная погода, туман и до 2 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра.



Ожидается, что даже в ночное время столбик термометра не опустится ниже нуля. Таким образом климатическая норма будет превышена на 6-7 градусов. Возможны кратковременные осадки.



В связи с туманом в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.

