17 мая. Mossovetinfo.ru – Тверская улица станет пешеходной в дни празднования Дня России 11 и 12 июня, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.



В рамках празднования на Тверской улице пройдет фестиваль «День России. Московское время».



В ночь на 13 июня движение транспорта по Тверской улице будет возобновлено.