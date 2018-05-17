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Город (Москва и область)     17.05.2018, 16:00

Тверская улица станет пешеходной 11 и 12 июня

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Теги:  ограничение движения  Тверская улица  День России  фестивали 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Тверская улица станет пешеходной в дни празднования Дня России 11 и 12 июня, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

В рамках празднования на Тверской улице пройдет фестиваль «День России. Московское время».

В ночь на 13 июня движение транспорта по Тверской улице будет возобновлено.


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Карта места

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Теги: 
ограничение движения  Тверская улица  День России  фестивали 

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