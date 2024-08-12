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Город (Москва и область)     14.08.2024 10:24

У метро Белорусская на Пресненском валу построят высотки в 33 и 27 этажей

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Теги:  Пресненский Вал  Пресненский  ЦАО  высотки  Белорусский вокзал  архитектурно-градостроительное решение 

14 августа — Mossovetinfo.ru — Утверждено архитектурно-градостроительное решение на строительство двух новых жилых высоток общей площадью более 60 тыс. кв. м в составе городского квартала в Пресненском районе у станции метро «Белорусская». Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Дома высотой 33 и 27 этажей будут расположены по адресу: ул. Пресненский Вал, земельный участок 27. Городской квартал возводится на территории бывших мастерских Московско-Александровской железной дороги. Его площадь составляет 400 тыс. кв. м, из которых 260 тыс. кв. м отведено под жилую застройку и 140 тыс. кв. м – под общественное пространство. Ввод в эксплуатацию первой очереди квартала запланирован в 2025 году, сообщили в пресс-службе.

«По задумке авторов, лаконичная и одновременно активная геометрия башен будет передавать настроение неба, при этом оставаясь в рамках общей стилистической концепции всего квартала. На фасадной плоскости обоих зданий расположатся ряды «зубчатых» эркеров треугольной формы – от более массивных в нижней части до легких в верхней. Такой прием позволит создать эффект устремления строений вверх», – приводятся в материале слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Реализует проект девелопер FORMA, сообщает главный архитектор.


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Теги: 
Пресненский Вал  Пресненский  ЦАО  высотки  Белорусский вокзал  архитектурно-градостроительное решение 

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