У метро Белорусская на Пресненском валу построят высотки в 33 и 27 этажей

14 августа — Mossovetinfo.ru — Утверждено архитектурно-градостроительное решение на строительство двух новых жилых высоток общей площадью более 60 тыс. кв. м в составе городского квартала в Пресненском районе у станции метро «Белорусская». Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.



Дома высотой 33 и 27 этажей будут расположены по адресу: ул. Пресненский Вал, земельный участок 27. Городской квартал возводится на территории бывших мастерских Московско-Александровской железной дороги. Его площадь составляет 400 тыс. кв. м, из которых 260 тыс. кв. м отведено под жилую застройку и 140 тыс. кв. м – под общественное пространство. Ввод в эксплуатацию первой очереди квартала запланирован в 2025 году, сообщили в пресс-службе.



«По задумке авторов, лаконичная и одновременно активная геометрия башен будет передавать настроение неба, при этом оставаясь в рамках общей стилистической концепции всего квартала. На фасадной плоскости обоих зданий расположатся ряды «зубчатых» эркеров треугольной формы – от более массивных в нижней части до легких в верхней. Такой прием позволит создать эффект устремления строений вверх», – приводятся в материале слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.



Реализует проект девелопер FORMA, сообщает главный архитектор.