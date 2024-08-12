Другие материалы
-
Город (Москва и область)
14.08.2024, 10:24
У метро Белорусская на Пресненском валу построят высотки в 33 и 27 этажей
14 августа — Mossovetinfo.ru — Утверждено архитектурно-градостроительное решение на строительство двух новых жилых...
-
Город (Москва и область)
13.08.2024, 16:51
На части Сокольнической линии метро не будут ходить поезда с 24 по 28 августа
13 августа — Mossovetinfo.ru — На части Сокольнической линии Московского метрополитена (красная ветка) с 24 по 28 авгус...
-
Город (Москва и область)
12.08.2024, 08:46
В Москве 12 августа ожидается похолодание до +15 градусов
12 августа — Mossovetinfo.ru — Ночная температура в столице опустится до +8… +13 градусов, днем будет всего +15… +20 граду...