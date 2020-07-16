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Город (Москва и область)     16.07.2020 09:58

У Москвы есть большие шансы избежать второй волны коронавируса - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  карантин 

16 июля. Mossovetinfo.ru – У Москвы есть большие шансы избежать второй волны коронавируса и повторного введения карантина, заявил в интервью «Комсомольской правде» мэр столицы Сергей Собянин.

«Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», - заявил мэр Москвы.

Собянин 5 марта своим указом ввел в Москве режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. 26 марта своим указом мэр ввел в Москве ряд ограничений. 29 марта были введены ограничения на передвижения по городу. С 15 апреля в Москве и Подмосковье была введена система цифровых пропусков.

В конце мая власти Москвы начали поэтапную отмену введенных из-за коронавируса ограничений. Очередной этап снятия ограничений в Москве начнется 1 августа. Подробнее об этом можно узнать здесь.


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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  карантин 

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