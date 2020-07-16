16 июля. Mossovetinfo.ru – У Москвы есть большие шансы избежать второй волны коронавируса и повторного введения карантина, заявил в интервью «Комсомольской правде» мэр столицы Сергей Собянин.



«Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», - заявил мэр Москвы.



Собянин 5 марта своим указом ввел в Москве режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. 26 марта своим указом мэр ввел в Москве ряд ограничений. 29 марта были введены ограничения на передвижения по городу. С 15 апреля в Москве и Подмосковье была введена система цифровых пропусков.



В конце мая власти Москвы начали поэтапную отмену введенных из-за коронавируса ограничений. Очередной этап снятия ограничений в Москве начнется 1 августа. Подробнее об этом можно узнать здесь.