У одной из старейших больниц Москвы появится новый корпус

21 марта. Mossovetinfo.ru - Новый корпус построят на территории больницы имени Давыдовского на Яузской улице (ЦАО). Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.



Он будет построен на месте действующего семиэтажного лечебного корпуса. Также планируется реконструировать седьмой корпус больницы.



Больница им. И.В. Давыдковского – одна из старейших в столице. Она открылась в 1866 году в бывшей усадьбе купца Ивана Баташева, которая входит в число объектов культурного наследия



