Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     21.03.2018 12:01

У одной из старейших больниц Москвы появится новый корпус

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  больницы  строительство  здравоохранение. медицина 

21 марта. Mossovetinfo.ru - Новый корпус построят на территории больницы имени Давыдовского на Яузской улице (ЦАО). Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Он будет построен на месте действующего семиэтажного лечебного корпуса. Также планируется реконструировать седьмой корпус больницы.

Больница им. И.В. Давыдковского – одна из старейших в столице. Она открылась в 1866 году в бывшей усадьбе купца Ивана Баташева, которая входит в число объектов культурного наследия


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
больницы  строительство  здравоохранение. медицина 

Возврат к списку

Лента новостей

12:01 Город (Москва и область) У одной из старейших больниц Москвы появится новый корпус

11:35 Город (Москва и область) Спорткомплекс с катком откроется на юге Москвы через год‍

09:11 Город (Москва и область) Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 7 по 15 апреля

08:47 Город (Москва и область) Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 25 марта

19:36 В мире Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в телефонном разговоре

Актуальные материалы

16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю

08:28 Город (Москва и область) Итоги: Путин набирает в Москве 70.86% голосов, в Подмосковье - 74,49%

10:05 Другое На Паралимпиаде в Пхёнчхане российская сборная заняла второе место

11:49 В мире МИД России объявило персоной нон-грата 23 британских дипломата

12:15 В России Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию

10:39 Город (Москва и область) ФАС намерена возбудить дела против аэропортов Москвы из-за такси

08:20 Город (Москва и область) Власти Москвы пока не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации

16:22 В мире Великобритания высылает 23 российских дипломата - Мэй

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru