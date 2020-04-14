14 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ГИБДД с 15 апреля начнут проверять на въездах в Москву наличие цифровых пропусков у всех водителей, которые едут в столицу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянин, с 15 апреля цифровые пропуска обязательны для поездок по Москве. Оформление цифровых пропусков началось 13 апреля.