29 августа. Mossovetinfo.ru – Военные оркестры, принимающие участие в фестивале «Спасская башня», выступят на московских вокзалах, сообщает портал mos.ru.
Выступления пройдут 1 сентября на пяти вокзалах: Белорусском, Казанском, Ленинградском, Павелецком и Ярославском. Зрители увидят Кельтский оркестр волынок и барабанов, Марширующий оркестр «Дельфины» (Мексика), военный оркестр Королевской гвардии Омана, а также военные оркестры из Мьянмы и Шри-Ланки. Все выступления будут бесплатными.
Традиционный фестиваль военных оркестров «Спасская башня» открылся в Москве 24 августа и продлится до 2 сентября. В этом году в фестивале принимают участие более двадцати военно-музыкальных коллективов из России, Европы, Азии и Америки.
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