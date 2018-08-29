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Город (Москва и область)     29.08.2018 09:54

Участники фестиваля «Спасская башня» выступят на московских вокзалах

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Теги:  фестивали  Спасская башня  оркестры  вокзалы 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Военные оркестры, принимающие участие в фестивале «Спасская башня», выступят на московских вокзалах, сообщает портал mos.ru.

Выступления пройдут 1 сентября на пяти вокзалах: Белорусском, Казанском, Ленинградском, Павелецком и Ярославском. Зрители увидят Кельтский оркестр волынок и барабанов, Марширующий оркестр «Дельфины» (Мексика), военный оркестр Королевской гвардии Омана, а также военные оркестры из Мьянмы и Шри-Ланки. Все выступления будут бесплатными.

Традиционный фестиваль военных оркестров «Спасская башня» открылся в Москве 24 августа и продлится до 2 сентября. В этом году в фестивале принимают участие более двадцати военно-музыкальных коллективов из России, Европы, Азии и Америки.


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Карта места

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Теги: 
фестивали  Спасская башня  оркестры  вокзалы 

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