26 декабря. Mossovetinfo.ru – Пресненский районный суд Москвы вынес приговор экс-полицейским, проходившим обвиняемыми по делу о перестрелке на Родчельской улице.



Бывший и. о. начальника уголовного розыска ОВД «Пресненский» Денис Ромашкин получил четыре года колонии общего режима, его подельники - бывший оперуполномоченный уголовного розыска ОВД «Пресненский» Ильдар Шакиров и бывший участковый Ренат Зиннатулин - получили 3,5 года и 2 года колонии общего режима соответственно.



Перестрелка возле ресторана Elements на Родчельской улице произошла 14 декабря 2015 года. В результате перестрелки 2 человека погибли, 8 человек получили ранения.