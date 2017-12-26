26 декабря. Mossovetinfo.ru – Пресненский районный суд Москвы вынес приговор экс-полицейским, проходившим обвиняемыми по делу о перестрелке на Родчельской улице.
Бывший и. о. начальника уголовного розыска ОВД «Пресненский» Денис Ромашкин получил четыре года колонии общего режима, его подельники - бывший оперуполномоченный уголовного розыска ОВД «Пресненский» Ильдар Шакиров и бывший участковый Ренат Зиннатулин - получили 3,5 года и 2 года колонии общего режима соответственно.
Перестрелка возле ресторана Elements на Родчельской улице произошла 14 декабря 2015 года. В результате перестрелки 2 человека погибли, 8 человек получили ранения.
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