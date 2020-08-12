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Город (Москва и область)     12.08.2020 13:16

Участок красной ветки метро закроют для пассажиров с 15 по 19 августа

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Теги:  Сокольническая линия  закрытие станций метро 

12 августа. Mossovetinfo.ru – Четыре станции Сокольнической линии метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» с 15 по 19 августа будут полностью закрыты для пассажиров, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

С середины июля данный участок Сокольнической линии работает в особом режиме в связи с работами по укладке современного бесстыкового пути.

До 14 августа данный участок будет работать в обычном режиме, до закрытия метро в 01:00. С 14 по 19 августа участок полностью закроют для пассажиров. Во время закрытия поезда по Сокольнической линии будут следовать до станции «Саларьево».

Для проезда к закрытым станциям пассажиры смогут воспользоваться компенсационным автобусным маршрутом КМ, который будет следовать от «Саларьево» до «Коммунарки» с остановками у закрытых станций. Также пассажиры смогут воспользоваться регулярными маршрутами наземного общественного транспорта.


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Теги: 
Сокольническая линия  закрытие станций метро 

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