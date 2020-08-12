12 августа. Mossovetinfo.ru – Четыре станции Сокольнической линии метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» с 15 по 19 августа будут полностью закрыты для пассажиров, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.
С середины июля данный участок Сокольнической линии работает в особом режиме в связи с работами по укладке современного бесстыкового пути.
До 14 августа данный участок будет работать в обычном режиме, до закрытия метро в 01:00. С 14 по 19 августа участок полностью закроют для пассажиров. Во время закрытия поезда по Сокольнической линии будут следовать до станции «Саларьево».
Для проезда к закрытым станциям пассажиры смогут воспользоваться компенсационным автобусным маршрутом КМ, который будет следовать от «Саларьево» до «Коммунарки» с остановками у закрытых станций. Также пассажиры смогут воспользоваться регулярными маршрутами наземного общественного транспорта.
13:16 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закроют для пассажиров с 15 по 19 августа
12:43 Другое Федун: «Спартак» продолжает участие в чемпионате России
12:13 Город (Москва и область) Сроки переселения 688 домов по программе реновации станут известны в 2021 году
12:00 Город (Москва и область) На третьем этапе переселения по программе реновации будут расселены 1809 домов
11:50 Город (Москва и область) На втором этапе переселения по программе реновации будут расселены 1630 домов
20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll
19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа
13:28 В мире ЕС решил пока не открывать границы для россиян
12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах
16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"
11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции