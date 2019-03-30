30 марта. Mossovetinfo.ru – Участок Сокольнической линии московского метро от станции «Комсомольская» до станции «Бульвар Рокоссовского» закрыт 30 марта до утра 5 апреля включительно. Закрытие станций необходимо для строительства Большой кольцевой линии.



На вход и выход закрыты станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». Станция «Комсомольская» временно стала конечной.



В связи этим в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменилась схема движения транспорта. От «Комсомольской» до «Черкизовской» с остановками у закрытых станций ходят бесплатные компенсационные автобусы КМ. Также пассажиры смогут бесплатно воспользоваться трамваем № 13, который ходит от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского».

