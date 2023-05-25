26 мая — Mossovetinfo.ru — Участок метро между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" будет закрыт для пассажиров 27 и 28 мая 2023 года для проведения работ на станциях "Менделеевская", "Цветной бульвар" и "Чеховская".В этот период пассажиров просят пользоваться другими линиями метро.Кроме того, с 20 мая по 9 июня закрыты входы и выходы с "Чеховской" и "Цветного бульвара". Станции продолжат работать, а выйти в город можно будет через пересадочные станции.Всего в течение мая и летних месяцев будут отремонтированы около 20 центральных станций Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий.