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Город (Москва и область)     26.05.2023 18:48

Участок метро между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" будет закрыт для пассажиров 27 и 28 мая 2023 года

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Теги:  27 - 28 мая 2023 года  метро  Серпуховско-Тимирязевская  участок  закрытие  "Савеловская"  "Боровицкая" 

26 мая — Mossovetinfo.ru — Участок метро между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" будет закрыт для пассажиров 27 и 28 мая 2023 года для проведения работ на станциях "Менделеевская", "Цветной бульвар" и "Чеховская".

В этот период пассажиров просят пользоваться другими линиями метро.
20, 21, 27, 28 мая, метро, Савеловская, Боровицкая, участок, закрытие, схема объезда
Кроме того, с 20 мая по 9 июня закрыты входы и выходы с "Чеховской" и "Цветного бульвара". Станции продолжат работать, а выйти в город можно будет через пересадочные станции.

Всего в течение мая и летних месяцев будут отремонтированы около 20 центральных станций Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий.

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Карта места

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Теги: 
27 - 28 мая 2023 года  метро  Серпуховско-Тимирязевская  участок  закрытие  "Савеловская"  "Боровицкая" 

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