2 октября. Mossovetinfo.ru - Временно закрытый участок Арбатско-Покровской линии метро от станции «Молодежная» до станции «Парк Победы» досрочно откроется 3 октября, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Участок Арбатско-Покровской линии метро был закрыт с 26 сентября. Первоначально планировалось, что он будет закрыт до 5 октября. Участок закрыли в связи со строительством тоннеля Большой кольцевой линии метро «Кунцевская» - «Мневники».



На время закрытия участка синей ветки метро вдоль закрытых станций курсируют компенсационные автобусы КМ, а для приоритета общественного транспорта изменена схема движения в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово.