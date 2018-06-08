8 июня. Mossovetinfo.ru – Участок Северо-Западной хорды (СЗХ) от Крылатского до Можайского шоссе планируется запустить в конце июня, сообщил первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов.



«Это предпоследний участок большой Северо-Западной хорды, один из крупнейших и сложнейших. Его длина составляет 20 км. Он связывает Рублевское и Можайское шоссе. Строительство заняло два года. Дорогу расширили до трех полос, построили пять пешеходных переходов», - приводит слова Аксенова официальный сайт Стройкмоплекса Москвы.



Аксенов сообщил, что расширение дороги до трех полос и строительство пешеходных переходов позволило снять часть светофоров. Так как данный участок проходит по заселенным районам, во многих домах были заменены окна. Также были построены шумозащитные экраны на улицах Толбухина и Кубинка.