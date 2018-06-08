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Город (Москва и область)
08.06.2018, 14:24
Улицы возле Воробьевых гор перекроют 10 июня
8 июня. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в районе Воробьевых гор перекроют для движения транспорта 10 июня в связи с подготовкой к фестивалю болельщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра ...
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Город (Москва и область)
08.06.2018, 13:37
Участок СЗХ от Крылатского до Можайского шоссе планируют запустить в июне
8 июня. Mossovetinfo.ru – Участок Северо-Западной хорды (СЗХ) от Крылатского до Можайского шоссе планируется запустить в конце июня, сообщил первый заместитель руководителя Департамента строительст...
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Город (Москва и область)
08.06.2018, 12:26
Четыре дома по программе реновации готовы к заселению на северо-востоке Москвы
8 июня. Mossovetinfo.ru – Четыре дома по программе реновации готовы к заселению в Северо-восточном административном округе Москвы, сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной п...