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Город (Москва и область)     08.06.2018 13:37

Участок СЗХ от Крылатского до Можайского шоссе планируют запустить в июне

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Теги:  Северо-Западная хорда  дороги  строительство 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Участок Северо-Западной хорды (СЗХ) от Крылатского до Можайского шоссе планируется запустить в конце июня, сообщил первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

«Это предпоследний участок большой Северо-Западной хорды, один из крупнейших и сложнейших. Его длина составляет 20 км. Он связывает Рублевское и Можайское шоссе. Строительство заняло два года. Дорогу расширили до трех полос, построили пять пешеходных переходов», - приводит слова Аксенова официальный сайт Стройкмоплекса Москвы.

Аксенов сообщил, что расширение дороги до трех полос и строительство пешеходных переходов позволило снять часть светофоров. Так как данный участок проходит по заселенным районам, во многих домах были заменены окна. Также были построены шумозащитные экраны на улицах Толбухина и Кубинка.


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Карта места

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Теги: 
Северо-Западная хорда  дороги  строительство 

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