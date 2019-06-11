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Город (Москва и область)     11.06.2019 17:26

Уголовное дело против журналиста Голунова закрыто – МВД

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Теги:  Иван Голунов  уголовное дело  МВД 

11 июня. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова закрыто, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Колокольцев заявил, что по результатам проведенных экспертиз участие Голунова в преступлении не доказано. В связи с этим уже сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинения против него будут сняты.

Иван Голунов обвинялся в хранении наркотиков. Он был задержан 6 июня, при личном досмотре и при обыске в его квартире были обнаружены наркотики метилэфедрон и кокаин. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а при задержании его избили. 8 июня суд избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста.

Дело получило широкий общественный резонанс. По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина расследование взял под свой контроль глава московского управления МВД Олег Баранов, а управление собственной безопасности и прокуратура начали проверку действий полицейских, задерживавших Голунова.


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Теги: 
Иван Голунов  уголовное дело  МВД 

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