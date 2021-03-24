Улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе благоустроят в 2021 году

24 марта. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о благоустройстве улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе в 2021 году.



Вдоль южной стороны улицы Красная Пресня будет создан пешеходный маршрут, отделенный от проезжей части деревьями и кустами.



На углу улицы Красная Пресня и Трехгорного вала буде создана видовая зона с местами для отдыха и детской площадкой.



На участке Звенигородского шоссе от Красной Пресни до ТТК будут обустроены тротуары, высажены деревья и кустарники, появятся новые, современные системы освещения, все кабели и провода уберут под землю.



Будет благоустроен Парк Декабрьского восстания, расположенный между улицей 1905 года и Трехгорным валом. В нем появятся новые скамейки, новая парковая ограда, будет проведено дополнительное озеленение, появятся новые детские площадки и зоны для занятий спортом, создадут две собачьи площадки.



Также в рамках благоустройства будет отреставрировано единственное сохранившееся здание кордегардий Камер-Коллежского вала - кордегардия Пресненской заставы.