 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     24.03.2021 09:47

Улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе благоустроят в 2021 году

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  благоустройство  Красная Пресня  Звенигородское шоссе  Сергей Собянин 

24 марта. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о благоустройстве улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе в 2021 году.

Вдоль южной стороны улицы Красная Пресня будет создан пешеходный маршрут, отделенный от проезжей части деревьями и кустами.

На углу улицы Красная Пресня и Трехгорного вала буде создана видовая зона с местами для отдыха и детской площадкой.

На участке Звенигородского шоссе от Красной Пресни до ТТК будут обустроены тротуары, высажены деревья и кустарники, появятся новые, современные системы освещения, все кабели и провода уберут под землю.

Будет благоустроен Парк Декабрьского восстания, расположенный между улицей 1905 года и Трехгорным валом. В нем появятся новые скамейки, новая парковая ограда, будет проведено дополнительное озеленение, появятся новые детские площадки и зоны для занятий спортом, создадут две собачьи площадки.

Также в рамках благоустройства будет отреставрировано единственное сохранившееся здание кордегардий Камер-Коллежского вала - кордегардия Пресненской заставы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
благоустройство  Красная Пресня  Звенигородское шоссе  Сергей Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

10:14 Власть Путин отрешил от должности губернатора Пензенской области Белозерцева

09:47 Город (Москва и область) Улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе благоустроят в 2021 году

09:09 Происшествия После утечки данных москвичей, переболевших COVID-19, возбуждено уголовное дело

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

23:05 Власть Путин сделал прививку от коронавируса

Актуальные материалы

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

08:22 Город (Москва и область) Справку о правах на жилье в Москве можно будет получить только в электронном виде

12:12 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru