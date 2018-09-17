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Город (Москва и область)     17.09.2018 10:07

Улучшена транспортная доступность станций метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская»

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Теги:  метро  благоустройство 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершились работы по благоустройству территории вокруг станций метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В рамках работ по благоустройству было обустроено почти 13000 метров дорожно-тропиночной сети, установлено 5 навигационных стел, возле станций появились три новые остановки общественного транспорта, для автомобилистов обустроили 4 плоскостные парковки. Тротуары отделили от проезжей части бордюрным камнем. Также была обустроена кабельная канализация, возле станций установили около 200 лавочек и урн, обустроили газоны.

В октябре-ноябре планируется высадить возле станций порядка 300 деревьев, а следующей весной – около 1400 кустарников. Кроме того, в 2019 году планируется обустроить пешеходный маршрут от станции метро «Окружная» к платформе Окружная Савеловского направления МЖД.


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Теги: 
метро  благоустройство 

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