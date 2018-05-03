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Город (Москва и область)     04.05.2018 08:49

Уникальный интерьер грота восстановят в усадьбе «Кусково»

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Теги:  Кусково  реставрация 

4 мая. Mossovetinfo.ru – Уникальный интерьер старинного грота восстановят в музее-усадьбе «Кусково». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В павильоне «Грот» начали восстанавливать уникальный настенный декор, созданный более 250 лет назад из 24 видов раковин моллюсков. Здание было построено в 1756–1761 годах.

Грот в Кускове — единственный в России павильон, который сохранил свой характерный «гротический» декор с XVIII века.


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Карта места

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Теги: 
Кусково  реставрация 

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