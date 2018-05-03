Другие материалы
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Город (Москва и область)
04.05.2018, 08:49
Уникальный интерьер грота восстановят в усадьбе «Кусково»
4 мая. Mossovetinfo.ru – Уникальный интерьер старинного грота восстановят в музее-усадьбе «Кусково». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. В павильоне «Грот»...
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Город (Москва и область)
04.05.2018, 07:33
Пять новых фонтанов запустили в Москве
4 мая. Mossovetinfo.ru – Пять новых фонтанов запустили в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Фонтаны были созданы в 2017 году в рамках городского благоустройства. ...
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Город (Москва и область)
03.05.2018, 16:45
Эксперты проведут проверку строящихся по программе реновации домов
3 мая. Mossovetinfo.ru – Эксперты проведут всестороннюю проверку двух домов, строящихся в рамках программы реновации, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Мосгосстройнадзора. Один из домов с...