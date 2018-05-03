4 мая. Mossovetinfo.ru – Уникальный интерьер старинного грота восстановят в музее-усадьбе «Кусково». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



В павильоне «Грот» начали восстанавливать уникальный настенный декор, созданный более 250 лет назад из 24 видов раковин моллюсков. Здание было построено в 1756–1761 годах.



Грот в Кускове — единственный в России павильон, который сохранил свой характерный «гротический» декор с XVIII века.