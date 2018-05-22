Другие материалы
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Город (Москва и область)
22.05.2018, 22:31
Установка для дегазации полигона «Ядрово» отгружена в Волоколамск из Голландии
22 мая, Mossovetinfo.ru - Специалисты голландской компании Multriwell B.V. после проведенных испытаний отгрузили в Волоколамск комплектующие завода (установки) по утилизации свалочного газа полигона т...
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Город (Москва и область)
22.05.2018, 19:17
Десять новых стоек «Живое общение» откроют в московском метро к ЧМ-2018
22 мая. Mossovetinfo.ru – Десять новых стоек «Живое общение» начнут работать на станциях московского метрополитена к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Мос...
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Город (Москва и область)
22.05.2018, 15:46
Собянин: субсидии на установку шлагбаумов смогут получить жители всех районов Москвы
22 мая. Mossovetinfo.ru – Субсидии на установку шлагбаумов на въездах во дворы смогут получить жители всех районов Москвы, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее...