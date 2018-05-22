Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     22.05.2018, 22:31

Установка для дегазации полигона «Ядрово» отгружена в Волоколамск из Голландии

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московская область  Ядрово  дегазация  Голландия  установка  Воробьев  Волоколамск 

22 мая, Mossovetinfo.ru - Специалисты голландской компании Multriwell B.V. после проведенных испытаний отгрузили в Волоколамск комплектующие завода (установки) по утилизации свалочного газа полигона твердых бытовых отходов «Ядрово. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Ожидается, что автоматизированная установка поступит не позднее 28 мая и до 15 июня будет полностью введена в эксплуатацию. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел, отметили в Минэкологии МО.

На старой карте полигона «Ядрово» из 5 тысяч проколов интегрированная система газоотводящих труб доставит свалочный газ к автоматизированной установке по дегазации, после чего свалочный газ будет сжигаться при температуре свыше 1000 градусов и полностью обезвреживаться. Голландская компания выполнила более 400 аналогичных проектов по всему миру, - ранее отмечали эксперты.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московская область  Ядрово  дегазация  Голландия  установка  Воробьев  Волоколамск 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

22:55 Происшествия 8 человек спасено с помощью самоспасателей «Феникс» в горевшей гостинице «Измайлово»

22:31 Город (Москва и область) Установка для дегазации полигона «Ядрово» отгружена в Волоколамск из Голландии

19:17 Город (Москва и область) Десять новых стоек «Живое общение» откроют в московском метро к ЧМ-2018

18:17 В мире ФИФА не нашла нарушений антидопинговых правил российскими футболистами

17:16 Происшествия ДТП на Кутузовском проспекте: шесть машин и шесть пострадавших

Актуальные материалы

08:26 Город (Москва и область) Новый автобусный маршрут соединил «Лужники» с центром Москвы

15:18 Власть Новый состав правительства РФ

12:54 Город (Москва и область) Велопарад пройдет в Москве 20 мая

08:48 Общество Открылась регистрация на Московский урбанистический форум

08:52 Общество К акции «Ночь в музее» присоединились 12 московских парков

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru