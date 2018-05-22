Установка для дегазации полигона «Ядрово» отгружена в Волоколамск из Голландии

22 мая, Mossovetinfo.ru - Специалисты голландской компании Multriwell B.V. после проведенных испытаний отгрузили в Волоколамск комплектующие завода (установки) по утилизации свалочного газа полигона твердых бытовых отходов «Ядрово. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.



Ожидается, что автоматизированная установка поступит не позднее 28 мая и до 15 июня будет полностью введена в эксплуатацию. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел, отметили в Минэкологии МО.



На старой карте полигона «Ядрово» из 5 тысяч проколов интегрированная система газоотводящих труб доставит свалочный газ к автоматизированной установке по дегазации, после чего свалочный газ будет сжигаться при температуре свыше 1000 градусов и полностью обезвреживаться. Голландская компания выполнила более 400 аналогичных проектов по всему миру, - ранее отмечали эксперты.