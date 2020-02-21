21 февраля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки квартала по программе реновации жилья, который будет построен на территории микрорайонов 40-52 района Ивановское, соответствующее постановление правительства Москвы опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.
Согласно проекту, на данной территории будет снесено 20 многоквартирных домов общей площадью более 82 тысяч квадратных метров и нежилые здания площадью, 2,5 тысячи квадратных метров. Вместо них будут построены жилые дома общей площадью 342,65 тысячи квадратных метров и нежилые объекты площадью 43,54 тысячи квадратных метров.
В квартале будут построены школа и детский сад, административное здание с гаражом, культурно-досуговый центр, а также отдельно стоящий паркинг.
Также проект предусматривает реконструкцию прилегающих улиц, обустройство остановок общественного транспорта, внутриквартальных проездов, велодорожек и тротуаров, благоустройство и озеленение территории.
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