Утвержден проект продления синей ветки метро в Гольяново

18 мая. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект продления Арбатско-Покровской линии метро в район Гольяново.



Станция «Гольяново» появится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц, и станет новой конечной Арбатско-Покровской линии. С ее открытием время поездок по городу для жителей Голяново сократится примерно на 20 минут.



Кроме того, открытие станции «Гольяново» сократит нагрузку на нынешнюю конечную - станцию «Щелковская» - примерно на 25%.