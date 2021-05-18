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13:02 Власть Госдума приняла закон об отмене медосмотра призывников, имеющих основания для отсрочки
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12:00 Власть Путин анонсировал запуск четвертой российской вакцины от COVID-19
11:08 Город (Москва и область) Первый этап реконструкции участка МЖД Каланчевская - Курская планируется завершить до конца мая
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09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление
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13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ