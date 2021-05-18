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Город (Москва и область)     18.05.2021 13:14

Утвержден проект продления синей ветки метро в Гольяново

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Теги:  метро  метрополитен  Арбатско-Покровская линия  Гольяново 

18 мая. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект продления Арбатско-Покровской линии метро в район Гольяново.

Станция «Гольяново» появится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц, и станет новой конечной Арбатско-Покровской линии. С ее открытием время поездок по городу для жителей Голяново сократится примерно на 20 минут.

Кроме того, открытие станции «Гольяново» сократит нагрузку на нынешнюю конечную - станцию «Щелковская» - примерно на 25%.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Арбатско-Покровская линия  Гольяново 

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