Уволен ответственный за обрушение лесов у метро «Улица 1905 года»‍

1 февраля. Mossovetinfo.ru - Начальник участка, который был ответственен за ремонт перехода у станции метро «Улица 1905 года», освобожден от должности, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков на пресс-конференции.



«Комиссия разобралась. Это достаточно банальный, глупый случай. Нерадивость младшего управленческого персонала, который соорудил тепляк в нарушение всех норм и правил», - сказал Бирюков на пресс-конференции.



30 января в переходе около станции метро «Улица 1905 года» обрушились строительные леса. В результате ЧП пострадали пять человек. Власти и врачи сразу же сообщили, что их жизни ничего не угрожает.



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