В 2017 году Росреестром Москвы совершено порядка 1 миллиона учетно-регистрационных действий

28 февраля /Mossovetinfo.ru/ - Росреестра по Москве отмечает существенный рост поставленных на учет объектов недвижимости: в 2016 году их было 75 тысяч, в 2017 году – 205 тысяч, что на 173% больше.

«В 2017 году столичными регистраторами совершено порядка 1 миллиона учетно-регистрационных действий, а количество зарегистрированных прав выросло на 12% по сравнению с 2016 годом. При этом доля приостановлений в государственной регистрации прав в Москве за год сократилась почти в два раза, а доля отказов – более чем в 3,5 раза», - сообщил Руководитель столичного Росреестра, председатель коллегии Игорь Майданов на итоговом заседании коллегии.



В связи с запуском столичной программы реновации, в которую в настоящее время включен 5 171 дом, в Управлении Росреестра по Москве было сформировано отдельное подразделение, ответственное за координацию выполнения работ по данному проекту.