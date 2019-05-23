23 мая. Mossovetinfo.ru – Традиционный фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» пройдет в Москве с 7 по 16 июня, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
В этом году фестиваль пройдет на 43 площадках в различных округах города. В фестивале примут участие реконструкторы из 14 стран: России, Франции, Италии, Турции и других. Участники фестиваля воссоздадут более 30 исторических эпох.
В рамках фестиваля в музее-заповеднике пройдет Турнир святого Георгия – крупнейший в мире международный рыцарский турнир. Также посетителей фестиваля ожидают познавательные экскурсии, мастер-классы и многое другое.
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