Другие материалы
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Город (Москва и область)
11.05.2018, 13:09
В 2020 году откроются сразу три участках Большой кольцевой линии
11 мая. Mossovetinfo.ru – Три участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется открыть в 2020 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, которого цитирует са...
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Город (Москва и область)
10.05.2018, 16:17
Перекрытия из-за ЧМ-2018 введут в Москве с 13 июня
10 мая. Mossovetinfo.ru – Перекрытия в связи с проведением чемпионата мира по футболу введут в Москве с 13 июня, за день до старта турнира. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов ...
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Город (Москва и область)
10.05.2018, 13:08
Археологи нашли створку иконки-мощевика в центре Москвы
10 мая. Mossovetinfo.ru – Археологи нашли в Лучниковом переулке створку иконки-мощевика. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter. Находка была обнаружена в ход...