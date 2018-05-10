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Город (Москва и область)     11.05.2018, 13:09

В 2020 году откроются сразу три участках Большой кольцевой линии

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Теги:  метро  метрополитен  БКЛ  Большая кольцевая 

11 мая. Mossovetinfo.ru – Три участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется открыть в 2020 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, которого цитирует сайт Стройкомплекса.

Речь идет об участках «Хорошевская» - «Мневники», «Аминьевское шоссе» - «Проспект Вернадского» и «Проспект Вернадского» -«Каховская». На этих участках будут открыты восемь новых станций и реконструированы две действующие.

В феврале 2018 года был открыь первый участок БКЛ от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр».

До конца года планируется завершить строительство участка БКЛ от «Петровского парк» до станции «Нижняя Масловка». В 2019 году достроят участок от «Авиамоторной» до «Лефортово». Всего на БКЛ будет 31 станция.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  БКЛ  Большая кольцевая 

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