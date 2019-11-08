Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     08.11.2019 14:28

В 2020 году в Москве после реконструкции откроется 10 кинотеатров

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  кинотеатры  реконструкция 

8 ноября. Mossovetinfo.ru – Десять реконструированных кинотеатров откроется в Москве в 2020 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на управляющего партнера ADG group Григория Печерского.

В первом квартале планируется открыть кинотеатры «Эльбрус», «Высота», «Нева», «Рассвет», «Марс», «Будапешт», во втором квартале – кинотеатры «Байконур» и «Экран», в третьем – «Софию», в четвертом – «Киргизию».

Печерский также сообщил, что еще в шести старых советских кинотеатрах начались работы по реконструкции, а всю программу реконструкции кинотеатров планируется завершить в течение двух лет.

По программе реконструкции старые советские кинотеатры превращаются в современные многофункциональные районные центры. В новых центрах сохраняются функции кинопоказов, а также появляются кафе и рестораны, торговые площади, детские кружки, площадки для проведения различных мероприятий. Всего в программу реконструкции вошли 39 кинотеатров.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
кинотеатры  реконструкция 

Возврат к списку

Лента новостей

14:33 Город (Москва и область) Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 9 ноября из-за ветра

14:28 Город (Москва и область) В 2020 году в Москве после реконструкции откроется 10 кинотеатров

13:49 Город (Москва и область) Строительство трех домов по реновации началось в районе Бирюлево Западное

12:45 Город (Москва и область) Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится 9 и 10 ноября

12:00 Город (Москва и область) Москвичей спросили, нужно ли продлевать метро в аэропорт Внуково

Актуальные материалы

16:05 Город (Москва и область) Экс-мэра Истры Вихарева задержали по делу о хищении в особо крупном размере

13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники

09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru