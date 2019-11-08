8 ноября. Mossovetinfo.ru – Десять реконструированных кинотеатров откроется в Москве в 2020 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на управляющего партнера ADG group Григория Печерского.
В первом квартале планируется открыть кинотеатры «Эльбрус», «Высота», «Нева», «Рассвет», «Марс», «Будапешт», во втором квартале – кинотеатры «Байконур» и «Экран», в третьем – «Софию», в четвертом – «Киргизию».
Печерский также сообщил, что еще в шести старых советских кинотеатрах начались работы по реконструкции, а всю программу реконструкции кинотеатров планируется завершить в течение двух лет.
По программе реконструкции старые советские кинотеатры превращаются в современные многофункциональные районные центры. В новых центрах сохраняются функции кинопоказов, а также появляются кафе и рестораны, торговые площади, детские кружки, площадки для проведения различных мероприятий. Всего в программу реконструкции вошли 39 кинотеатров.
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