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Город (Москва и область)     17.01.2020 09:48

В 2020 году в Москве построят около 20 новых железнодорожных станций

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Теги:  железные дороги  строительство 

17 января. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы продолжат работу по развитию железнодорожной инфраструктуры, в 2020 году будет построено 18 новых станций, переходов и конкорсов, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Новые станции появятся на Киевском направлении МЖД, а также на первых двух маршрутах Московских центральных диаметров. Самыми крупными новыми станциями станут Ховрино, Санино, Остафьево и Аминьевское шоссе.

Хуснуллин напомнил, что в ходе реализации проекта МЦД было отремонтировано 25 остановочных пунктов. В планах также продолжение работ по реконструкции существующих и строительству новых железнодорожных путей.


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Теги: 
железные дороги  строительство 

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