17 января. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы продолжат работу по развитию железнодорожной инфраструктуры, в 2020 году будет построено 18 новых станций, переходов и конкорсов, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
Новые станции появятся на Киевском направлении МЖД, а также на первых двух маршрутах Московских центральных диаметров. Самыми крупными новыми станциями станут Ховрино, Санино, Остафьево и Аминьевское шоссе.
Хуснуллин напомнил, что в ходе реализации проекта МЦД было отремонтировано 25 остановочных пунктов. В планах также продолжение работ по реконструкции существующих и строительству новых железнодорожных путей.
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