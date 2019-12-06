6 декабря. Mossovetinfo.ru – В 2020 году в Москве будет запущено 16 новых автобусных маршрутов, сообщается на портале mos.ru.



Новые автобусные маршруты появятся на юге, юго-востоке, юго-западе, западе и северо-западе Москвы, а также в ТиНАО. Новые маршруты будут останавливаться у станций метро и МЦК, у платформ МЦД, а также у больниц, школ и детских садов.



Обслуживать новые маршруты будут частные компании-перевозчики, они будут определены в 2020 году. Запустить движение по новым маршрутам планируется до конца следующего года. Всего на 16 маршрутах будет работать 107 комфортабельных современных автобусов экологического класса «Евро-5».



Сообщается, что новые маршруты прорабатывались с учетом пожеланий москвичей. Они улучшат транспортную доступность различных объектов для полутора миллионов жителей города.



Планируется, что курсировать новые маршруты будут по следующим направлениям:



«Метро “Красногвардейская”» — «Улица Красного Маяка, 10», «Улица Академика Янгеля» — «Битцевская аллея», «Капотня» — «6-й микрорайон Жулебина», «Метро “Нагатинская”» — «Метро “Коломенская”», «Харьковский проезд» — «Платформа Бирюлево-Пассажирская», «Нагорный бульвар» — «Метро “Нагорная”», «Метро “Ленинский проспект”» — «Метро “Ленинский проспект”», «Крылатское» — «ВКНЦ», «Захарьино» — «Захарьино», «Метро “Прокшино”» — «ММЦ УФМС», «Метро “Коммунарка”» — «Кувекино», «Метро “Прокшино”» — «Метро “Коммунарка”», «Метро “Прокшино”» — «2-й микрорайон Южного Бутова», «Троицк (микрорайон В)» — «Троицк (микрорайон В)», «Карамышевский проезд» — «Метро “Краснопресненская”», «Матвеевское» — «Метро “Краснопресненская”».