15 июля. Mossovetinfo.ru – В рамках программы капитального ремонта в 2021-2023 года в Москве отремонтируют около 4,5 тысячи домов, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Заммэра сообщил, что уже утвержден краткосрочный план реализации региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2021-2023 годах. В домах, в которых ремонт начнется в 2021 году в ближайшее время разместят информацию с перечнем работ и сроками их исполнения.



При этом, все работы, которые были запланированы на 2020 год и перенесены из-за коронавируса на 2021 год, будут выполнены в полном объеме.



Подрядные организации на проведение работ по программе капитального ремонта в 2021 году будут выбраны на конкурсах, которые пройдут во втором полугодии текущего года.



В общей сложности в период 2021-2023 годов в Москве отремонтируют 4437 домов и заменят более 8 тысяч лифтов.