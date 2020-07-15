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Город (Москва и область)     15.07.2020 14:23

В 2021-2023 годах в Москве отремонтируют около 4,5 тысячи домов по программе капремонта

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Теги:  капитальный ремонт 

15 июля. Mossovetinfo.ru – В рамках программы капитального ремонта в 2021-2023 года в Москве отремонтируют около 4,5 тысячи домов, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Заммэра сообщил, что уже утвержден краткосрочный план реализации региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2021-2023 годах. В домах, в которых ремонт начнется в 2021 году в ближайшее время разместят информацию с перечнем работ и сроками их исполнения.

При этом, все работы, которые были запланированы на 2020 год и перенесены из-за коронавируса на 2021 год, будут выполнены в полном объеме.

Подрядные организации на проведение работ по программе капитального ремонта в 2021 году будут выбраны на конкурсах, которые пройдут во втором полугодии текущего года.

В общей сложности в период 2021-2023 годов в Москве отремонтируют 4437 домов и заменят более 8 тысяч лифтов.


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Теги: 
капитальный ремонт 

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