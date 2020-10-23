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Город (Москва и область)     23.10.2020 10:36

В 2021 году в Москве запустят 109 трамваев нового поколения

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Теги:  трамваи  общественный транспорт 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Трамвайный парк Москвы в 2021 году пополнят 109 трамваев нового поколения, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Сообщается, что 90 новых трамваев будут односекционными, они будут запущены на маршруты, на которых даже в часы пик трамваи заполняются не полностью. От работающих в Москве трамваев «Витязь - Москва» они отличаются только меньшей вместимостью - каждый вагон может перевозить до 150 пассажиров.

Еще 19 трехсекционных трамваев выйдут на самые востребованные маршруты. В новых трамваях появится еще больше зарядок для гаджетов, будет оборудована система обогрева дверных проемов, большинство кресел установят так, чтобы пассажиры сидели лицом по ходу движения.

В пресс-службе напомнили, что сейчас в Москве насчитывается 450 современных трамваев, из которых 375 - трамваи «Витязь - Москва». Обновление трамвайного парка идет постоянно, в 2023 году в Москве будут ходить только трамваи нового поколения.


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Карта места

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Теги: 
трамваи  общественный транспорт 

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