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Город (Москва и область)     18.12.2019 09:43

В «Активном гражданине» началось голосование, посвященное развитию библиотек

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Теги:  Активный гражданин  голосование  библиотеки 

18 декабря. Mossovetinfo.ru – В рамках проект «Активный гражданин» началось голосование по развитию московских библиотек и появлению в них новых культурно-досуговых направлений.

Участникам голосования предлагается ответить на 5 вопросов. В первом вопросе москвичи могут выбрать тематические направления для новых кружков и студий, которые, по их мнению, должны появится в московских библитотеках. Предлагается три: Музыка, вокал, хореография и театр; Кино, фотография, изобразительное искусство или Научно-образовательное направление. При этом выбрать можно и все три варианта одновременно.

Во втором вопросе предлагается выбрать наиболее интересные тематические направления: Научно-образовательное направление, Гражданско-патриотическое воспитание, Литературное направление, Основы здорового образа жизни, Психология, Изучение иностранных языков, и другие. Участники голосования могут выбрать до 4 вариантов ответа, или предложить свой вариант.

В третьем вопросе предлагается ответить для кого участники выбирали кружки и тематические направления в предыдущих вопросах – для себя или для своих детей и родственников. В четвертом вопросе участники ответят для какой возрастной группы они выбирали новые кружки и тематические направления. В пятом вопросе надо ответить об округе и районе проживания.


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Теги: 
Активный гражданин  голосование  библиотеки 

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