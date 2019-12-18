18 декабря. Mossovetinfo.ru – В рамках проект «Активный гражданин» началось голосование по развитию московских библиотек и появлению в них новых культурно-досуговых направлений.
Участникам голосования предлагается ответить на 5 вопросов. В первом вопросе москвичи могут выбрать тематические направления для новых кружков и студий, которые, по их мнению, должны появится в московских библитотеках. Предлагается три: Музыка, вокал, хореография и театр; Кино, фотография, изобразительное искусство или Научно-образовательное направление. При этом выбрать можно и все три варианта одновременно.
Во втором вопросе предлагается выбрать наиболее интересные тематические направления: Научно-образовательное направление, Гражданско-патриотическое воспитание, Литературное направление, Основы здорового образа жизни, Психология, Изучение иностранных языков, и другие. Участники голосования могут выбрать до 4 вариантов ответа, или предложить свой вариант.
В третьем вопросе предлагается ответить для кого участники выбирали кружки и тематические направления в предыдущих вопросах – для себя или для своих детей и родственников. В четвертом вопросе участники ответят для какой возрастной группы они выбирали новые кружки и тематические направления. В пятом вопросе надо ответить об округе и районе проживания.
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