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Город (Москва и область)     31.05.2018 11:10

В автомобилях московского каршеринга установят видеокамеры

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Теги:  каршеринг  видеонаблюдение  видеокамеры 

31 мая. Mossovetinfo.ru – В автомобилях московского каршеринга установят видеокамеры для наблюдения за водителями, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев.

«Будем тестировать установку камер внутри машины, для того чтобы смотреть на поведение водителя, чтобы смотреть, что он не заснул и вообще, что там происходит», - заявил Ермолаев.

Передача видеоизображения будет осуществляться в режиме онлайн через сеть 5G. На недавнем Петербургском экономическом форуме Правительство Москвы подписало контракт с оператором «Мегафон», по которому оператор к 2019 году обязуется развернуть в Москве пилотную сеть 5G. С 2022 года сеть планируется предоставить для коммерческого использования.

По словам Ермолаева, проект по размещению видеокамер в автомобилях каршеринга, позволит в дальнейшем внедрению автомобилей на автопилоте.


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Теги: 
каршеринг  видеонаблюдение  видеокамеры 

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